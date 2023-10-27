Путепровод Фото: 2Гис

На участке проведут капитальный ремонт железнодорожных путей. Для безопасности автомобилистов движение транспорта в ночное время будет ограничено

В Барнауле в ночное время с 31 октября по 2 ноября ограничат движение автомобильного транспорта на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО “РЖД”.

Так, с 00.00 до 05.00 движение транспорта на подъездах и под путепроводом будет организовано по одной полосе. Ограничения коснутся обеих сторон движения.

В это время железнодорожники проведут капитальный ремонт путей, расположенных на путепроводе.

Автомобилистов призвали быть внимательными при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продлили ограничение для движения транспорта на улице Микронной.

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город горняк

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