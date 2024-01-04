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В Барнауле 64-летний водитель убегал от полицейских на разбитой иномарке

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В Барнауле 64-летний водитель убегал от полицейских на разбитой иномарке

Инспектор ДПС. Полиция. Фото: Анна Меньшикова

Накануне очевидцы заметили полицейскую погоню за поврежденным автомобилем, который мчался по проспекту Ленина краевой столицы

64-летний пьяный водитель задержан в Барнауле после погони полицейских за его автомобилем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Как уточнили в ведомстве, экипаж Госавтоинспекции нес службу на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, когда внимание инспектора ДПС привлек Hyundai Solaris.

Помимо того, что автомобиль уже имел повреждения, водитель при повороте с улицы Молодежной на проспект Ленина не справился с управлением, наехал на сугроб и продолжил движение.

Сотрудники ДПС проследовали за автомобилем и потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. На улице Димитрова, в районе дома №73, Hyundai удалось остановить.

За рулем иномарки находился 64-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол о вождении в нетрезвом виде. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Взято отсюда

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