Родился и вырос юбиляр в с.Калманка. В годы войны работал на покосе, лобогрейке (жатвенной машине, применявшейся для уборки основных зерновых культур).

Мама Александра Гавриловича умерла рано, папа был дважды ранен на фронте. Сам Александр Артюхов окончил статистический техникум и был направлен по распределению в Горный Алтай. Потом армия. Отслужил четыре года в мотострелковых войсках в Самарканде (Узбекистан). Уволился в запас в звании старшины.

Вернулся Александр Гаврилович в родную Калманку, женился. Работал на разных должностях от кассира до главного экономиста в совхозах «Кубанка» и «Центральный», потом в районном управлении начальником статистического отдела. За многолетний добросовестный труд имеет большое количество наград, в том числе «За освоение целинных земель».

Вместе с женой Марией Никифоровной вместе прожили 69 лет. У супругов один сын, две внучки и трое правнуков. Семья у них дружная и гостеприимная. Сам Александр Гаврилович в прошлом охотник, рыбак и грибник. Сейчас он на заслуженном отдыхе. В Барнаул с супругой переехали пять лет назад.

С 95-летием ветерана пришел поздравить глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко. Он пожелал Александру Гавриловичу Артюхову здоровья и долголетия, а также вручил поздравительные телеграммы из Кремля и от Губернатора региона, подарок от Правительства Алтайского края.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

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