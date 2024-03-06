Самым доступным вариантом стал поход в кино

6 марта 2024, 14:55132Написать комментарий

В преддверии 8 Марта в Барнауле почти не осталось билетов в театр, все места на популярные постановки давно заняты. Для тех, кто не теряет надежды сходить куда-то в праздники, NGS22.RU посмотрел, где еще остались билеты и сколько они стоят.

В алтайском музтеатре и 8, и 9 марта аншлаг: в продаже нет ни одного билета. Такая же ситуация и в Молодежном театре Алтая.

На сайте «Афиши» осталось только два предложения: перфоманс «Шерше ля фам» (16+) в крепостном театре и «Спящая красавица» (6+) в кукольном. На обе постановки осталось всего пару свободных мест. Цены стартуют от 300 рублей.

А на сайте «Яндекс Афиши» мы нашли еще два спектакля, где еще есть места. Обе постановки пройдут в Театре драмы имени Шукшина. В 14:00 можно сходить на хор Сретенского монастыря (0+). Стоимость билетов — от 1700 рублей. А в 18:30 начнется представление «Кое-что о том самом и не только» (12+). Билеты обойдутся от 250 рублей.

Самым доступным вариантом досуга на 8 марта станет поход в кинотеатр. В любом «Киномире» еще много свободных мест на картины «Онегин» (12+), «Лед 3» (6+), «Мастер и Маргарита» (18+), «Дюна: часть вторая» (16+) и другие. Цены — от 250 до 700 рублей за одного в зависимости от картины, времени и места.

Погода в праздник порадует барнаульцев небольшими осадками. Подробный прогноз на длинные выходные ранее публиковал NGS22.RU.

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Взято Источник

06.03.2024