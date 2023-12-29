Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося

29 декабря в 10.35 в Барнауле на улице Солнечная Поляна, 94 автобус ПАЗ сбил 18-летнюю девушку, сообщает Госавтоинспекция по городу.

Предварительно, 64-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №1, сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходу оказали медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске 68-летний водитель сбил женщину с трехлетним ребенком. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

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