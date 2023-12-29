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В Барнауле автобус сбил молодую девушку на пешеходном переходе

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Пострадавшей оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась

В Барнауле автобус сбил молодую девушку на пешеходном переходе

Сегодня утром, 29 декабря, в Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Девушке оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Подробности ДТП сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Солнечная поляна в 10:35. Автобус ПАЗ 3204-32 ехал по маршруту № 1 — за рулем находился 64-летний мужчина. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса.

Накануне на алтайской трассе в массовом ДТП пострадали четыре человека — фото с места аварии публиковал NGS22.RU

Взято Источник
29.12.2023

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