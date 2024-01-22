реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле автомобиль вылетел на оживленный тротуар

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле автомобиль вылетел на оживленный тротуар

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель не справился с управлением и в итоге оказался на тротуаре. Обстоятельства ДТП еще выясняются. О пострадавших очевидцы не сообщили

Вечером 22 января в Барнауле иномарка залетела на тротуар, рассказали очевидцы в Telegram-канале ” Инцидент Барнаул “.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, где всегда много пешеходов. Машина заехала на тротуар прямо рядом с переходом.

Пора ставить отбойник“, – пишут горожане.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Барнауле на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Сергея Ускова не смогли разъехаться маршрутка и джип.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости горного алтая в контакте ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Алтайском крае за год снизился уровень преступности

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Алтайском крае выросло число социальных предпринимателей

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Баскетболисты Барнаула сыграли в Ростове-на-Дону с местным БК БАРС-РГЭУ

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее лицо без макияжа

22.01.2024

 Интересное

Диетолог назвала мусорные продукты, которые вредят здоровью и мешают худеть

22.01.2024

 Интересное

Парфюм с запахом Алтая начали продавать в магазинах: чем он пахнет

22.01.2024

 Интересное

Что за новое экстремальное шоу Выжить в Самарканде и кто первый из него выбыл

22.01.2024

 Интересное

Врач назвала известный препарат от насморка, который смертельно опасен для детей

22.01.2024

 Интересное

Режим черного неба в Барнауле и Бийске продлили на три дня

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске