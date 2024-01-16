По словам собственника, автомобиль находится в идеальном состоянии. На заднем бампере была царапина, которую устранили после ремонта у официального дилера

В Барнауле продают белый леворульный BMW 7-Series в комплектации 730d AT xDrive M Sport Pro, следует из объявления на сайте drom.

Автомобиль 2020 года сборки. В машине установлены дизельный двигатель объемом в три литра, привод 4WD и автоматическая коробка передач. Мощность иномарки составляет 249 “лошадей”, а пробег – 79 тысяч км.

По словам владельца, весь перед автомобиля обклеен бронепленкой. Пленкой покрыты также приборная панель и элементы интерьера в салоне машины. Потолок, стойки и козырьки перетянуты в алькантару.

Машину, как отмечает собственник, хранили исключительно на теплой парковке. Всего за автомобиль просят 7,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае продают серый Jaguar F-Pace в бронепленке и с панорамной крышей. Иномарка имеет мощность до 250 лошадиных сил.

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