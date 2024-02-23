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В Барнауле без вести пропала 31-летняя женщина в голубой куртке

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В Барнауле без вести пропала 31-летняя женщина в голубой куртке

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят жителей региона ознакомиться с информацией в ориентировке и помочь в поисках. Женщина пропала 20 февраля

В Барнауле разыскивают 31-летнюю Инну Кокоулину (Демиденко), сообщили в поисково-спасательном отряде “ЛизаАлерт”.

Женщина пропала 20 февраля, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

  • Ее приметы: рост 156 см, телосложение xудощавое, глаза зеленые, волосы светлые (платина).
  • Была одета: предположительно, светло-голубая куртка, голубые джинсы, белые сапоги, белый шарф, коричневая шапка.

В Барнауле без вести пропала 31-летняя женщина в голубой куртке

Пропала Инна Кокоулина (Демиденко) Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по телефону 112.

Взято отсюда

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