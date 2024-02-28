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В Барнауле бийчанин украл из табачного магазина продукцию на сумму 70 тыс. руб

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В Барнауле бийчанин украл из табачного магазина продукцию на сумму 70 тыс. руб

Мужчине назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года

В Барнауле пьяный мужчина взломал склад табачного магазина и унес 400 бутыльков с жидкостью для электронных сигарет (по-простому их называют “жижами”), сообщает “Толк” со ссылкой на прокуратуру Железнодорожного района. 

Виновным в преступлении оказался неоднократно судимый бийчанин. В тот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на склад магазина и похитил флаконы с жидкостью на общую сумму 70 тыс. руб. 

В суде мужчина признал вину частично, ссылаясь на то, что якобы забыл свои вещи в торговом центре. Предположив, что они могут находиться в отделе с табачной продукцией, взломал склад, а когда увидел “жижи”, решил их забрать. 

“Судом назначено наказание по п. “в” ч. 2 ст.158 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года”, – сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Сергей Карбаинов. 

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Взято отсюда

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