Кран. Вода Фото: pixabay.com
Ресурс обещают вернуть в пострадавшие из-за коммунальной аварии дома к утру 24 января. По заявкам жителей будет организован подвоз воды
В Барнауле произошло повреждение водопровода в районе дома на улице Воровского, 7, сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала.
Так, без воды остались более сотни домов по следующим адресам:
- ул. Воровского, 3-92;
- пр-зд 1-й Амурский, 6, 33-42;
- пр-зд 2-й Амурский, 4-10;
- пр-зд 3-й Амурский 3-10;
- пр-зд 4-й Амурский, 3-10;
- пр-зд 8-й Амурский, 8;
- ул. Школьная, 2-21.
Для жителей по заявкам организовывают подвоз воды. Ориентировочное время устранения повреждения – 6.00 24 января.
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