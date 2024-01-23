Кран. Вода Фото: pixabay.com

Ресурс обещают вернуть в пострадавшие из-за коммунальной аварии дома к утру 24 января. По заявкам жителей будет организован подвоз воды

В Барнауле произошло повреждение водопровода в районе дома на улице Воровского, 7, сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала.

Так, без воды остались более сотни домов по следующим адресам:

ул. Воровского, 3-92;

пр-зд 1-й Амурский, 6, 33-42;

пр-зд 2-й Амурский, 4-10;

пр-зд 3-й Амурский 3-10;

пр-зд 4-й Амурский, 3-10;

пр-зд 8-й Амурский, 8;

ул. Школьная, 2-21.

Для жителей по заявкам организовывают подвоз воды. Ориентировочное время устранения повреждения – 6.00 24 января.

Взято отсюда