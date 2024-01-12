Там будут чинить канализационную систему

В Железнодорожном районе Барнаула с 16 января по 28 февраля перекроют проезжую часть на улице Красный Текстильщик — от здания № 109 по ул. Красный Текстильщик до здания № 63 по ул. Антона Петрова. Всё из-за модернизации канализационной системы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии всех участников движения просят быть внимательными на дорогах и по возможности заранее выбирать пути объезда.

На днях в Барнауле ограничивали движение на улице Челюскинцев — тогда во всем была виновата коммунальная авария.

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12.01.2024