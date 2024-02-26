В Барнауле будут банкротить застройщика двух проблемных долгостроев

Доводить до сдачи начатые им дома придётся за счёт государства.

Такое решение приняла межведомственная комиссия на совещании в мэрии. Речь о ЖК «Жемчужина» на улице Партизанской и «Полярная звезда» на Папанинцев. Первый объект должны были сдать ещё в 2017, второй – в 2021 году. Возводят их разные компании, связанные с бизнесменом Евгением Клейнатовским. В интервью нашей программе он рассказал: причиной срыва сроков стали многочисленные финансовые проблемы. Спрос на квартиры не всегда был стабильным, трудности создал и рост цен на стройматериалы. А потом активы организаций арестовали в качестве обеспечительных мер правоохранители. На застройщика подавало в суд Региональное жилищное управление – после того, как возникла проблема со сдачей квартир для детей-сирот в Белокурихе. По тому инциденту возбуждено уголовное дело, ещё ведутся разбирательства. Предприниматель заявляет, что вины на его компаниях нет. Клейнатовский также сообщил, что счета компаний сейчас выводятся из-под ареста. На достройку «Жемчужины», по его оценкам, нужно ещё порядка 35 млн., «Полярной звезды» – 15. Бизнесмен уверяет, что «размороженных» активов на это хватит. Однако власти, желая восстановить права дольщиков, не намерены больше ждать. Специальная комиссия приняла решение инициировать процедуру банкротства, после – достраивать дома за счёт созданного Регионального фонда защиты прав участников долевого строительства. Это решение поддержано губернатором Виктором Томенко.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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