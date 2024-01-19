В Барнауле был торжественно запущен в работу модернизированный кадровый Центр «Работа России»

Новый формат содействия занятости появился по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография».

Скорость подбора персонала и качество услуг в обновлённых центрах должно быть выше, чем прежде. Символическую кнопку пуска нажали губернатор Виктор Томенко и директор кадрового центра Ирина Шаркевич. На модернизацию было выделено больше 80 млн рублей, в том числе около 20 млн из федерального бюджета. Сегодня в базе данных края больше 23 тысяч вакансий, из них 11 тысяч в Барнауле, в то же время официально зарегистрированных безработных в 2,5 раза меньше. Кадровые центры подбирают заявителям подходящие условия трудоустройства, готовы направлять желающих на бесплатное переобучение. В Барнауле кадровый Центр будет работать на двух площадках, на проспекте Строителей, 41а, и улице Максима Горького, 42а. А всего в крае открыто на сегодня уже четыре офиса нового формата под брендом «Работа России».

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости горно алтайска и республики алтай ,