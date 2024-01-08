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В Барнауле была усилена профилактическая работа по пожарной безопасности в период новогодних праздников

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В Барнауле была усилена профилактическая работа по пожарной безопасности в период новогодних праздников

В Барнауле была усилена профилактическая работа по пожарной безопасности в период новогодних праздников

В Барнауле была усилена профилактическая работа по пожарной безопасности в период новогодних праздников

В период с 30.12.2023 по 08.01.2024 на территории города была усилена работа по профилактике пожарной безопасности в частном секторе.
Специалистами управления по делам ГОЧС города, администраций районов города, территориального отдела надзорной деятельности №1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ежедневно проводились профилактические рейды, в ходе которых с владельцами частных домов проводились инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, доводились правила использования пиротехнических средств, вручались памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.
Особое внимание уделялось местам проживания пожилых людей, семьям, находящимся в социально-опасном положении и домовладельцам, эксплуатирующим печное оборудование.
8 января рейды по пожарной безопасности были проведены:
в Железнодорожном районе города – ТОС Власихинского мкр-н (ул.Фурманова, пр-д Керамический, ул.Енисейская);
в Индустриальном районе города – мкр-н Новосиликатный по ул.Ореховой и проездам Инициативным;
в Ленинском районе города – мкр-н Мирный (4-й Мирный пр-д, 3-й Мирный пр-д, ул.Юрина);
в Октябрьском районе города – в частном секторе по ул.Речная 1-я, ул.Речная 3-я;
в Центральном районе города – в частном секторе по ул.Фомина, пр-д Томский, пер.Корчагина, пр-д Канатный.
В течение дня с жильцами города были проведены 33 беседы, роздано 111 памяток.
Всего с начала года на территории города проведены 31 рейд, 416 бесед, роздано 685 памяток.

Управление по делам ГОЧС города обращает внимание:
опасно оставлять детей без присмотра в помещении, где топится печь, включена газовая плита или работает обогреватель;
у печи должны отсутствовать прогары и трещины, она должна быть побелена и оборудована предтопочным листом. Запрещено разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь без присмотра. После топки золу необходимо поместить в безопасное место, залив водой;
при эксплуатации электрообогревателя, необходимо следить за состоянием прибора и электропроводки, избегать перегруза сети во избежание короткого замыкания. Уходя из дома, следует отключать электрооборудование, используемое для обогрева помещения;
пламя газовой плиты обязательно должно быть голубым. Желтые или оранжевые языки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью, есть следы ядовитого угарного газа. Пользоваться такой плитой опасно, нужно вызвать мастера из аварийной газовой службы.
Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону 01 (101, 112 с мобильного).

Взято отсюда

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