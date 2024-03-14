Демидовская площадь Фото: Виталий Барабаш/Толк

Власти снизили стоимость объекта почти вдвое. Прошлый аукцион по продаже не состоялся: желающих подать заявки не нашлось

Алтайское Росимущество выставило на торги здание бывшего Горного училища на проспекте Красноармейском, 21 в Барнауле, пишет “Банкфакс” со ссылкой на ГИС “Торги”.

Объект культурного наследия продают за 32,5 млн рублей. В конце 2023 года его уже пытались реализовать за 66 млн рублей, но желающих купить здание не нашлось.

На это раз прием заявок будет осуществляться с 18 по 22 марта, итоги подведут 26 марта.

Здание Горного училища до 2020 года принадлежало Алтайскому аграрному университету. Однако учебное заведение через суд потребовало от федерального ведомства забрать его в собственность и добилось своего.

Сама постройка является памятником архитектуры федерального значения. Она возведена в XIX веке и входит в ансамбль Горнозаводской (Демидовской) площади.

Соседнее здание Горного госпиталя, также входящее в упомянутый архитектурный ансамбль, остается в собственности АГАУ. В 2023 году вуз также пытался вручить его Росимуществу через суд, однако позднее от этих планов по неназванным причинам отказались.

Взято отсюда