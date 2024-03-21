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В Барнауле целый класс хочет перевестись в другую школу из-за одного ребенка

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Нешуточные страсти развернулись между родителями учеников второго класса в одной из школ Барнаула. Стороны обратились в комитет по образованию, полицию и прокуратуру

В Барнауле между второклассниками одного из лицеев, а потом и между их родителями возник конфликт, который перерос в настоящую войну. По мнению большинства, главый зачинщик — мальчик с синдромом дефицита внимания. Его шалости уже переходят в драки с серьезными последствиями.

По словам мамы одной из учениц, он толкнул ее дочь, отчего она упала и получила закрытую тупую травму — есть подозрение на компрессионный перелом. Другая родительница пожаловалась, что тот же мальчик схватил ее дочь за волосы, поцарапал, оставил синяк. Другие дети, говорит женщина, до слез боятся его и стараются держаться подальше.

“Мы писали заявление со всеми родителями, 26 человек нас, практически все мы писали, что мы хотим уйти из этого класса, нам пришел ответ от администрации школы, что нет таких технических возможностей”, – поделилась одна из мам.

Между тем мать якобы главного зачинщика конфликтов уверена, что родители одноклассников ее сына во многом сами обостряют ситуацию и настраивают своих детей против ее ребенка.

Подробнее — в сюжете телеканала “Толк”.

Взято отсюда

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