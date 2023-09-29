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В Барнауле черные банкиры получили условные сроки за обнал 844 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Преступный доход Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Материалы дела насчитывают 179 томов

В Барнауле вынесли приговоры организатору и участникам преступной группы, которая с 2016 года занималась незаконным обналичиванием финансов. Подробности сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

С мая 2016 по март 2020 года члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации. Для этого они подыскивали юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств.

Деньги перечислялись с одних подконтрольных преступникам счетов на другие, чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений, и обналичивались. За свои услуги фигуранты получали определенный процент.

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