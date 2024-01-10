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В Барнауле дело об убийстве Елены Падун начали рассматривать заново

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В Барнауле дело об убийстве Елены Падун начали рассматривать заново

Константин Падун Фото: "Толк"

26 июля 2023 года Константину Падуну должны были вынести приговор, но дело вернули прокурору, а к концу года оно снова поступило в суд

Новый состав Ленинского районного суда Барнаула с начала принялся рассматривать дело об убийстве Елены Падун, рассказал amic.ru новый адвокат обвиняемого Константина Падуна Виталий Алексеев.

Новое заседание прошло 10 января в открытом режиме. Доказательства представляла сторона обвинения, был допрос одного свидетеля. На следующем заседании планируется опрос еще нескольких свидетелей со стороны обвинения.

По словам Алексеева, суд намерен опросить по второму кругу свидетелей, которые уже давали показания.

Взято отсюда

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