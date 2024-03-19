Без жалости к ладоням – с любовью к музыке. По понедельникам Арутюн Давтян приезжает в Барнаул, чтобы научить ребят правильно держать руку и бить по мембранам

Армянский национальный музыкальный инструмент дхол осваивают ученики вокально-хореографического ансамбля “Арцах”, который существует при Союзе армян края уже три года. Недавно занятия стал вести приглашенный педагог Арутюн Давтян, музыкант из Новосибирска, который обучает детей игре на двустороннем барабане уже 12 лет.

“Дается легко. Потому что, в первую очередь, работа нравится. Во-вторых, это гордость, когда дети выступают, а ты стоишь за кулисой, а там огромное море – хлопают в зале, хлопает народ, и не прекращают, даже когда уходят со сцены за кулисы. Это, конечно дает силу, энергию, чтобы дальше работать”, – поделился преподаватель национальных ударных инструментов Арутюн Давтян.

Для детей дхол – самый понятный в обращении инструмент: бьешь и слышишь звук. Однако и здесь необходимо освоить технику удара. Где-то нужно напрячь ладонь, где-то, наоборот, расслабить. А чувствовать ритм и слышать разницу в звучании звонких и глухих ударов – необходимый природный талант, который развивают упорными тренировками.

Сейчас дети разучивают ритм армянского танца “Крепость”. Движения нужно отточить до блеска. Впереди – крупные выступления. Ближайшее – на праздничном концерте “День материнства и красоты” в госуниверситете 7 апреля. При должном усердии мастерство проявляют и мальчики и девочки. Но главное – интерес. А прийти и попробовать могут все желающие.

Купить собственный инструмент для занятий, как уверяют руководители ансамбля, несложно. Дхол, или доол, встречается в других странах Кавказа и слушателям в России уже знаком. А вот преподаватели, которые действительно им владеют и могут научить других, как оказалось, в дефиците. Тем не менее.любовь к национальной музыке выходит далеко за пределы одного государства.

“В следующем году организации будет 20 лет, и на протяжении всего времени у нас все занятия идут бесплатно. Мы с детей ничего не берем. Наша цель – чтобы они пришли, поучились, познали нашу культуру и традиции. Это, наверно, наша общая цель – чтобы дети не забывали свои корни”, – подчеркнул председатель правительства Алтайского края общественной организации “Союз армян Алтайского края” Гарик Геворгян.

Взято отсюда