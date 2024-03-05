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В Барнауле детским турниром завершился проект «Фехтование – образ жизни»

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В Барнауле детским турниром завершился проект «Фехтование – образ жизни»

Реализовать его на Алтае удалось благодаря Президентскому гранту.

Почётным гостем соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова. Она вернулась на Алтай спустя много лет. Здесь живёт, а тренирует её бабушка Александра Леонидовна Кузьмина. Именно у неё в Бобровке летом часто гостила будущая звезда фехтования. На Олимпиаде за Софию у нас болели особенно. Но теперь, в нейтральном статусе, выступать она не собирается. Юные фехтовальщики, а их собралось больше сотни, и фотографировались с двукратной олимпийской чемпионкой, и награды от неё получали, и вопросы задавали. Эти старты – финальный аккорд проекта «Фехтование – образ жизни», который реализуют благодаря Президентскому гранту. Тренеры центра фехтования «Сабре» ещё осенью пошли в школы Барнаула с мастер-классами. Для многих этот турнир стал первым в жизни.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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