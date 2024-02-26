ДТП на улице Балтийской Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

Пострадавшую доставили в больницу. Как оказалось, водитель автомобиля сел за руль без прав. Сотрудники полиции проводят проверку

26 февраля в Барнауле произошло ДТП на улице Балтийской, недалеко от пересечения с Попова. В аварии пострадала 19-летняя девушка, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летний парень без прав двигался на Nissan Stagea и при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Nissan Cedric под управлением 30-летнего водителя.

В результате пассажирка Nissan Stagea получила травмы. Ее доставили в Горбольницу №1. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Барнауле произошло ДТП на углу микрорайона “Дружный”. Пострадала 35-летняя пассажирка Ford Focus.

Взято отсюда