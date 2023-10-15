Дорожные службы на уборке снега Фото: администрация Барнаула

В администрации пояснили, что в первую очередь от снега будут очищать магистральные улицы, где ходит общественный транспорт. К слову, снег в краевой столице прогнозируют уже в конце октября

В администрации Барнаула прошло совещание с дорожными службами по готовности к работе в зимний период, сообщили в пресс-служба городской администрации. Его провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

Совещание в администрации Барнаула Фото: Пресс-центр городской администрации

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заместитель начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер, главы районных администраций города, руководители профильных комитетов и подведомственных организаций, отвечающих за содержание улиц и общественных территорий, и районных дорожно-эксплуатационных участков.

По словам Александра Люцигера, первый снег ожидается в третьей декаде октября. При этом, согласно сезонному прогнозу, предстоящая зима будет без аномальных отклонений, в феврале возможны более высокие средние температуры.

Шеломенцев в свою очередь пояснил, что в зимний период на содержании учреждений и администрации районов находится более 10 млн квадратных метров улично-дорожной сети города. На эти цели в бюджете заложили порядка 660 млн рублей.

“На сегодняшний момент подготовка дорожных служб к работе практически завершена, заготовлены необходимые противогололедные реагенты, определены места снегоотвалов. Для работы будет задействовано более 280 единиц муниципальной техники. Кроме того, для эффективной уборки города в период осложненных погодных условий и сильных снегопадов будет привлекаться наемная – самосвалы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики. Соответствующий контракт заключен на сумму более 40 млн рублей”, – добавил он.

Как разъяснил замглавы администрации города по дорожному хозяйству, при уборке дорог снег и лед в первую очередь удаляют с магистральных улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта. После этого в городе чистят второстепенные улицы, затем снегоуборочная техника переходит к очистке дорог частного сектора.

Тротуары и пешеходные зоны, как правило, убирают механизированным способом, а после этого посыпают песком. Остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам убирают и посыпают песком вручную.

Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники на 25 участках дорог установят дорожные знаки, ограничивающие парковку в ночное время.

Глава города Вячеслав Франк уделил особое внимание организации работы по содержанию внутриквартальных проездов и подъездов к социально-значимым объектам и тротуаров. Он поручил организовать системную работу с предприятиями и представителями бизнеса по содержанию их территорий в надлежащем виде в зимний период. В первую очередь это касается тех, чьи организации расположены на красных линиях, и проходит высокий трафик движения пешеходов.

“Горожане справедливо требуют комфортных условий и безопасного движения в зимний период. И наша задача – организовать работу дорожных служб таким образом, чтобы выполнять эти обязательства”, – обратился к участникам совещания глава города.

Стоит отметить, что вся специализированная техника оборудована системой ГЛОНАСС, поэтому в режиме реального времени за ее работой можно следить на официальном сайте города. Также администрация еженедельно будет публиковать график работ по очистке улиц.

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горняк

горняк локтевский