В Барнауле до начала лета выйдут на маршруты новые большие автобусы

В Барнауле новые большие автобусы планируют вывести на маршруты №1 и №10 до конца весны. Они являются одними из самых востребованных, поэтому на них запустят новые автобусы вместимостью до 100 человек.

41 единица транспорта уже поступила в край. Как отметил Виктор Томенко в своем телеграм-канале, сейчас идет устранение недочетов. После этого барнаульская администрация проведет конкурсные процедуры, и автобусы выйдут на маршруты.

Благодаря казначейскому кредиту в 800 млн рублей в рамках нацпроекта «БКД» новый общественный транспорт уже поступил в муниципалитеты. 24 новых автобуса отправились в Алейск, Заринск, Славгород, Змеиногорск, Локтевский район и др.

Губернатор подчеркнул, что за последние несколько лет значительно улучшилась ситуация в сфере общественного транспорта.

«В Рубцовске поехали 7 новых троллейбусов, для 55 муниципалитетов края закупили 193 автобуса и смогли возобновить перевозки по 65 муниципальным маршрутам», — отметил глава региона.

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