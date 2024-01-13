Поврежденные белорусские трамваи Фото: "Инцидент Барнаул"

После восстановления трамвай выпустят на линию для перевозки пассажиров. Все запчасти для его ремонта на предприятии имеются

В барнаульских соцсетях появились фото нового трамвайного вагона, который разбился еще до выхода на маршрут. В “Горэлектротрансе” объяснили, что произошло.

Вагон на буксире повредился при выполнении маневровочных работ. Сейчас его ремонтируют специалисты “Горэлектротранса” за счет средств предприятия.

“Все необходимые для этого запасные части есть в наличии. После восстановления трамвай будет выпущен на линию для перевозки пассажиров”, – передает Telegram-канал МЦУ Барнаула.

Белорусские трамваи передали в собственность “Горэлектротранса” накануне, 12 января. Пока идет их постановка на баланс предприятия, а на следующей неделе запланирован технический осмотр, страхование, обкатка вагонов и стажировка водителей. После этого трамваи будут готовы к выходу на работу.

Напомним, новые вагоны отличаются не только современным экстерьером, но и внушительной технической “начинкой”. Они подходят для эксплуатации при температурных режимах от -40 до +40 градусов. Салон оборудован светодиодным освещением, а также системами кондиционирования, обогрева и пожаротушения. Место для кондуктора обогревается индивидуально.

Взято отсюда