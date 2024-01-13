Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле до выхода на линию разбили новый белорусский трамвай

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле до выхода на линию разбили новый белорусский трамвай

Поврежденные белорусские трамваи Фото: "Инцидент Барнаул"

После восстановления трамвай выпустят на линию для перевозки пассажиров. Все запчасти для его ремонта на предприятии имеются

В барнаульских соцсетях появились фото нового трамвайного вагона, который разбился еще до выхода на маршрут. В “Горэлектротрансе” объяснили, что произошло.

Вагон на буксире повредился при выполнении маневровочных работ. Сейчас его ремонтируют специалисты “Горэлектротранса” за счет средств предприятия.

“Все необходимые для этого запасные части есть в наличии. После восстановления трамвай будет выпущен на линию для перевозки пассажиров”, – передает Telegram-канал МЦУ Барнаула.

Белорусские трамваи передали в собственность “Горэлектротранса” накануне, 12 января. Пока идет их постановка на баланс предприятия, а на следующей неделе запланирован технический осмотр, страхование, обкатка вагонов и стажировка водителей. После этого трамваи будут готовы к выходу на работу.

Напомним, новые вагоны отличаются не только современным экстерьером, но и внушительной технической “начинкой”. Они подходят для эксплуатации при температурных режимах от -40 до +40 градусов. Салон оборудован светодиодным освещением, а также системами кондиционирования, обогрева и пожаротушения. Место для кондуктора обогревается индивидуально.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

13.01.2024

 Интересное

Правила щедрого вечера накануне Старого Нового года. Народные приметы 13 января

13.01.2024

 Интересное

С Днем печати! Яркие поздравления журналистам, редакторам и всем причастным

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

13.01.2024

 Интересное

Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

13.01.2024

 Интересное

Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix