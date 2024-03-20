Ремонт дорог в Барнауле Фото: barnaul.org

Из-за погодных аномалий износ дорожного полотна оказался существеннее, чем ожидалось. В связи с этим траты на ремонт решили увеличить

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на текущий ремонт дорог в краевой столице, сообщает МЦУ города Барнаула.

Теперь городской комитет по финансам налоговой и кредитной политике должен подготовить соответствующие изменения в бюджет города для рассмотрения на ближайшей сессии барнаульской гордумы.

Отметим, что по итогам осеннего обследования дорожной сети на текущий ремонт поврежденных участков дорог из бюджета планировали выделить 67,4 млн рублей. Однако, учитывая значительные перепады температур этой зимой, число участков, нуждающихся в ремонте, возрастет. Специалисты должны провести дополнительное обследование дорог города и сформировать план текущего ремонта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле латают дороги холодным асфальтом.

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