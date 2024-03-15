Работы проводят в городе с начала ноября. Однако ремонт возможен только в период благоприятной погоды без резких перепадов температур

В Барнауле дорожники “Автодорстроя” проводят локальный ремонт наиболее проблемных участков дорог, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, накануне, 14 марта, проводился ремонт участка дороги в поселке Власиха в районе дома на улице Мамонтова, 84. Также на этой неделе дорожники ремонтируют улицу Власихинскую от ленточного бора в сторону улицы Малахова.

В администрации отметили, что всего с начала сезона в городе отремонтировали участки дорог на пересечении улиц Антона Петрова и Попова, пр. Ленина с ул. Партизанской, на ул. Малахова, ул. Фурманова, пр. Строителей, пр. Красноармейском, пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Димитрова и на других участках дорог.

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