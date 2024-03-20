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В Барнауле два крупных застройщика борются за бриллиантовый участок на выселках

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В Барнауле два крупных застройщика борются за бриллиантовый участок на выселках

Участок квартала 2012 со стороны улицы Власихинской. Февраль 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Аукцион на право арендовать большой участок земли на задворках города в квартале 2012 стартовал сегодня, 20 марта. В нем бьются две компании крупных застройщиков Барнаула

В Барнауле скоро разыграют более 8 га незастроенной территории на окраине города (в районе ТРЦ “Арена”). Первоначальную цену годовой аренды оценили почти в 300 млн рублей. К лоту прилагается проект застройки девятью многоэтажками. В строительном сообществе его назвали “заведомо невыгодным” и предложили снять участок с аукциона до разрешения всех спорных вопросов. Тем не менее торги все же пройдут и среди застройщиков нашлись два крупных претендента.

Взято отсюда

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