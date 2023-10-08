Музей "Город" Фото: culture22.ru

Стали известны результаты федерального конкурса на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в рамках национального проекта “Культура”

На техническое оснащение музеев Алтайского края в 2024 году направят из федерального бюджета 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министра культуры региона.

Таким образом, федеральную поддержку получат два музея – Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая и барнаульский музей “Город”.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая планирует приобрести специализированное оборудование для хранилища предметов фонда изобразительных источников. Это позволит музею успешно решить вопросы, связанные с надлежащим хранением и использованием музейных фондов. Стоит отметить, что в настоящее время фонд живописи и графики ГМИЛИКА насчитывает более 8,5 тысяч предметов.

Музей “Город” в свою очередь намерен использовать средства для создания доступных условий для посещения учреждения людьми с ограниченным возможностями здоровья. В частности, в залах музея планируют установить комплексы, позволяющие передавать информацию о предметах не только тактильно, но и в аудиоформате, разместить мнемосхемы (тактильные карты), мониторы для дублирования с субтитрами голосовой информации, а также приобрести мобильный подъемник с коляской.

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