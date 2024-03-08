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В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

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В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

Трамвай Фото: Pixabay

Родственница пострадавшей опубликовала видео, на котором у женщины все лицо залито кровью. Сейчас делом занимается полиция

Вечером 7 марта в Барнауле две девочки-подростка напали на 55-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Подростки избили горожанку в трамвае №10. При этом, как отмечает сестра пострадавшей, никто из пассажиров не заступился за ее родственницу и не остановил подростков.

Позже в горбольнице №1 у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. Она подала заявление в полицию. Сотрудники изъяли в депо №3 запись с лицами девушек.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента.

Ранее в Барнауле пассажир напал на кондуктора трамвая и избил его.

Взято отсюда

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