Трамвай Фото: Pixabay

Родственница пострадавшей опубликовала видео, на котором у женщины все лицо залито кровью. Сейчас делом занимается полиция

Вечером 7 марта в Барнауле две девочки-подростка напали на 55-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Подростки избили горожанку в трамвае №10. При этом, как отмечает сестра пострадавшей, никто из пассажиров не заступился за ее родственницу и не остановил подростков.

Позже в горбольнице №1 у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. Она подала заявление в полицию. Сотрудники изъяли в депо №3 запись с лицами девушек.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента.

Ранее в Барнауле пассажир напал на кондуктора трамвая и избил его.

Взято отсюда