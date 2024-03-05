ДТП в Барнауле Фото: t.me/vkurse22

Подробности обстоятельств аварии и сведения о пострадавших не приводятся. Известно, что на месте происшествия работали сотрудники ДПС

В Барнауле на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева в ночь на 5 марта столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал “В курсе 22 | Барнаул”.

На кадрах с места аварии видно, что один из автомобилей серьезно помят. О пострадавших не сообщается.

В комментариях пользователи Сети отмечают, что ДТП на этом перекрестке – не редкость и неплохо было бы установить “стрелочку” на поворот на светофоре.

Ранее сообщалось, что днем 4 марта в Барнауле столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка.

Взято отсюда