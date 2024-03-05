реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле две легковушки столкнулись на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле две легковушки столкнулись на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева

ДТП в Барнауле Фото: t.me/vkurse22

Подробности обстоятельств аварии и сведения о пострадавших не приводятся. Известно, что на месте происшествия работали сотрудники ДПС

В Барнауле на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева в ночь на 5 марта столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал “В курсе 22 | Барнаул”.

На кадрах с места аварии видно, что один из автомобилей серьезно помят. О пострадавших не сообщается.

В комментариях пользователи Сети отмечают, что ДТП на этом перекрестке – не редкость и неплохо было бы установить “стрелочку” на поворот на светофоре.

Ранее сообщалось, что днем 4 марта в Барнауле столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
«Те, кто забывает родной город, — засранцы». Арсений Бородин — о Барнауле, алкоголизме, «Челси» и гонорарах

«Те, кто забывает родной город, — засранцы». Арсений Бородин — о Барнауле, алкоголизме, «Челси» и гонорарах

Любимец девочек из 2000-х дал эксклюзивное интервью NGS22.RU 5 марта…

Узнать больше
Берите все в свои руки. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 марта

Берите все в свои руки. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 марта

День потребует от вас силы и лидерских качеств Красота далекого…

Узнать больше
Меняйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 февраля

Меняйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 февраля

Самое время открыть в себе новые таланты и способности Снег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp