Такси Фото: Толк

Молодые люди 24 и 22 лет распространяли наркотики через закладки на территории Барнаула. С собой во время задержания у них был гашиш

В Барнауле экипаж ДПС задержал закладчиков с крупной партией наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время утреннего патрулирования в микрорайоне Новосиликатный полицейские обратили внимание на автомобиль Nissan, за рулем которого был водитель такси.

При проверке документов выяснилось, что водитель перевозил двух молодых людей, которые при виде сотрудников полиции стали заметно нервничать.

“В ходе личного досмотра у одного из граждан был изъят полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что это наркотическое средство растительного происхождения – гашиш общей массой 400 граммов”, – рассказали в краевом главке МВД.

Задержанные – молодые люди 24 и 22 лет, проживающие в Барнауле. Они занимались сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Парней заключили под стражу.

Ранее в Алтайском крае задержали женщину с 48 свертками героина.

Источник

горняк

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