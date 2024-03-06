Специалисты обсудили злободневную проблему, касающуюся дефицита необходимых стройматериалов на фоне роста индивидуальной жилищной застройки

Продажи превосходят даже самые смелые ожидания. Так застройщики комментируют возросший спрос населения на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Тем более что сейчас дом можно купить по цене квартиры. Строить хотят, но в последнее время на первый план выходит проблема отсутствия необходимых стройматериалов. Как ее своевременно решить? Обсудить это собрались представители заводов-производителей и застройщиков на конференции, организованной компанией “Альтерра”, давно и успешно работающей на рынке стройматериалов.

Вместе они еще не собирались. Но время требует. В многоэтажном и промышленном строительстве совместное обсуждение насущных проблем застройщиков, производителей стройматериалов и их продавцов – уже давно норма. Что касается индивидуального жилищного строительства – то эта конференция, пожалуй, первая. Желание участвовать изъявили порядка 20 компаний-застройщиков. Дефицит стройматериалов – основная тема обсуждения.

“Дефицит возникает просто. Застройщик планирует весной, завод планирует зимой. Соответственно, в момент пиковой отгрузки возникает дефицит товара. Таким образом мы получаем большую стоимость квадратного метра на выходе как потребители”, – объяснил представитель компании “Альтерра” Александр Куркин.

Руководитель известной строительной компании согласен, что нужно общаться и договариваться. Клиентов, желающих жить на земле, становится все больше. Ведь частный дом сейчас уже не роскошь.

“В период массового закупа у нас иногда заводы просто встают на ремонт, что самое удивительное – нам приходится покупать в других регионах. В прошлом году мы брали кирпич из Белгорода, это европейская часть, и из Челябинска. Мы везем в Сибирь кирпич, который находится в других регионах, рассчитанный на европейскую часть. Потому что мы не можем предоставить объем, который нам нужен”, – рассказал директор строительной компании “АлтЭкоАрт” Александр Верясов.

Но эта проблема практически решена. Компания “Альтерра” закупает кирпич у наших соседей новосибирцев – компании “Ликолор”. Завод, где производят кирпич, в свое время строили немцы. Немцы ушли, завод остался и изготавливает cтройматериал 365 дней в году. Покупают его со всей России, в том числе и компании Алтайского края. Запаса кирпича, который сформировала “Альтерра” на своих складах, к примеру, хватит для закрытия фасадов 200 частных домов. А в апреле в компании появятся новинки, которые смогут заместить импортные аналоги.

“Канал ИЖС для нас очень перспективный, он развивается. Вы сами знаете, что 56 процентов за прошлый год сдали в общем по стране только в малоэтажном домостроении. По указу Владимира Владимировича мы активно занимаемся импортозамещением. Новинок появилось много. Мы действительно стараемся заместить выпадающий ассортимент наших иностранных коллег с европейской части. Все новинки апробируются на домашнем регионе: Алтай – это домашний регион. В ближайшее время рынок Алтая увидит все, что мы наработали”, – говорит коммерческий директор завода “Ликолор” Кирилл Сорокин.

Организаторы конференции тоже поделились своими наработками в сфере ИЖС: рассказали, как клиенты “Альтерры” обеспечивают себе гарантированный запас стройматериалов на складах компании, как тестируют новинки на своих объектах, влияют на ассортимент и пользуются преимуществами сервиса “Альтерры”.

Кстати, уже запланирована следующая встреча. Она пройдет в ноябре. Спикерами будут застройщики из других регионов.

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Рекламодатель: ООО “Альтерра”, ИНН 2208015955

Взято отсюда