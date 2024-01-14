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В Барнауле фанаты Ольги Бузовой заполонили весь торговый центр, ожидая звезду

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В Барнауле фанаты Ольги Бузовой заполонили весь торговый центр, ожидая звезду

Свободных мест на этажах торгового центра нет

14 января в барнаульском ТЦ Galaxy певица и блогер Ольга Бузова встретилась с фанатами. Еще до ее появления горожане не оставили свободных мест в торговом центре, сообщает “Амител”.

Люди скопились на всех этажах, и их так много, что буквально негде встать. 

Встречу со звездой организовал магазин косметики и парфюмерии. Предполагается, что Бузова раздаст фанатам автографы и сфотографируется с ними.

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Взято отсюда

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