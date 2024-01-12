ДТП в Барнауле Фото: Барнаул 22

Вероятно, водитель грузовика хотел успеть “проскочить” перед трамваем, но ему не удалось совершить этот маневр. Подробности выясняются

В Барнауле днем 12 января на проспекте Калинина в районе моста произошло ДТП: столкнулись фура и трамвай, сообщает Barnaul22.

Судя по кадрам, трамвай врезался в кабину большегруза. На участке дороги образовался затор.

О пострадавших и причинах случившегося не сообщается. Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 12 января в Калманском районе произошло ДТП: столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ “Патриот”. От удара УАЗ съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал.

Взято отсюда