В Барнауле фура столкнулась с трамваем на проспекте Калинина

Фото: Барнаул 22
Вероятно, водитель грузовика хотел успеть “проскочить” перед трамваем, но ему не удалось совершить этот маневр. Подробности выясняются
В Барнауле днем 12 января на проспекте Калинина в районе моста произошло ДТП: столкнулись фура и трамвай, сообщает Barnaul22 .
Судя по кадрам, трамвай врезался в кабину большегруза. На участке дороги образовался затор.
О пострадавших и причинах случившегося не сообщается. Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось , что 12 января в Калманском районе произошло ДТП: столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ “Патриот”. От удара УАЗ съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал.
Взято отсюда.
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