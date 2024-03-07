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В Барнауле фура застряла в ограничителе на Старом мосту и собрала пробку

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В Барнауле фура застряла в ограничителе на Старом мосту и собрала пробку

Фото: vk.com/incident22

В соцсетях поделились фотографиями с места происшествия. На них видно, что кузов фуры не смог проехать через рамку ограничителя

На старом мосту в Барнауле очередная фура застряла в ограничителе. Об этом сообщает участник группы ” Инцидент Барнаул ” в соцсети “ВКонтакте”.

По словам очевидца, фура двигалась со стороны Барнаула. Пробка за ней составила уже примерно два километра.

Подобные ДТП с фурами происходят постоянно. Так, вечером 29 января на Старом мосту высокий грузовик не смог проехать под ограничителем и застрял на дороге, преграждая путь другим автомобилистам.

Взято отсюда.

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