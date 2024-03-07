В Барнауле фура застряла в ограничителе на Старом мосту и собрала пробку

Фура на Старом мосту Фото: vk.com/incident22
В соцсетях поделились фотографиями с места происшествия. На них видно, что кузов фуры не смог проехать через рамку ограничителя
На старом мосту в Барнауле очередная фура застряла в ограничителе. Об этом сообщает участник группы “Инцидент Барнаул” в соцсети “ВКонтакте”.
По словам очевидца, фура двигалась со стороны Барнаула. Пробка за ней составила уже примерно два километра.
Подобные ДТП с фурами происходят постоянно. Так, вечером 29 января на Старом мосту высокий грузовик не смог проехать под ограничителем и застрял на дороге, преграждая путь другим автомобилистам.
Взято отсюда