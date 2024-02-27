Проезд в районе ДТП временно затруднен, там собралась пробка. Предположительно, у грузовика возникли проблемы со сцепным устройством

27 февраля в Барнауле на улице Попова опрокинулся полуприцеп-цистерна, сообщил Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

ДТП произошло недалеко от остановки “Садоводство Дружба”. Пользователи предположили, что у грузовика открутилось седельно-сцепное устройство.

Судя по фото, водитель автомобиля в порядке.

Ранее в Алтайском крае на трассе в ДТП перевернулся мусоровоз.

Взято отсюда