Дом на ул. 2-й Строительной Фото: Пресс-центр городской администрации

Жильцов многоквартирного дома расселили: большинство из них сейчас проживают у родственников. Доступ в опасный дом ограничен

В Барнауле эксперты заявили, что двухэтажный многоквартирный дом на улице 2-й Строительной, 42 непригоден для проживания, сообщает пресс-центр городской администрации.

В администрации Железнодорожного района состоялось экстренное заседание КЧС. На заседании решили ввести режим повышенной готовности в границах дома.

Одного из жителей многоквартирника разместили в ПВР. Большинство жильцов переехали к родственникам. Многодетную семью отправили в социальную гостиницу.

Сейчас на территории многоквартирного дома дежурит наряд полиции. Доступ в дом ограничен.

Отметим, что многоквартирный дом по адресу: Строительная 2-я, 42 построен в 1954 году. В 2022 году его признали аварийным.

Напомним, в Барнауле ночью 25 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42. Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, из них трое детей. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения (ПВР) по адресу: улица Советской армии, 73.

Взято отсюда