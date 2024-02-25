Дом на ул. 2-й Строительной Фото: Пресс-центр городской администрации
Жильцов многоквартирного дома расселили: большинство из них сейчас проживают у родственников. Доступ в опасный дом ограничен
В Барнауле эксперты заявили, что двухэтажный многоквартирный дом на улице 2-й Строительной, 42 непригоден для проживания, сообщает пресс-центр городской администрации.
В администрации Железнодорожного района состоялось экстренное заседание КЧС. На заседании решили ввести режим повышенной готовности в границах дома.
Одного из жителей многоквартирника разместили в ПВР. Большинство жильцов переехали к родственникам. Многодетную семью отправили в социальную гостиницу.
Сейчас на территории многоквартирного дома дежурит наряд полиции. Доступ в дом ограничен.
Отметим, что многоквартирный дом по адресу: Строительная 2-я, 42 построен в 1954 году. В 2022 году его признали аварийным.
Напомним, в Барнауле ночью 25 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42. Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, из них трое детей. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения (ПВР) по адресу: улица Советской армии, 73.
Взято отсюда