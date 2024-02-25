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В Барнауле горит частный дом на площади около 100 квадратов

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В Барнауле горит частный дом на площади около 100 квадратов

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю/ фото иллюстративное

Дом вспыхнул на значительной территории. В настоящее время сотрудники МЧС работают на месте происшествия – ликвидируют огонь

В Барнауле 25 февраля произошел пожар в частном доме на улице Малиновая, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составляет около 100 кв.м.

В результате случившегося никто не пострадал – люди успели выйти из дома.

На месте работают четыре пожарных расчёта. Подробности устанавливаются.

Напомним, в Барнауле ночью 25 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42. Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, из них трое детей. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения (ПВР) по адресу: улица Советской армии, 73.

Взято отсюда

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