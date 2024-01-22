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В Барнауле готовят к выходу на маршруты 41 новый большой автобус

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В Барнауле готовят к выходу на маршруты 41 новый большой автобус

В автобусе Фото: Виталий Барабаш

Профильный комитет уже прорабатывает технические вопросы организации запуска движения автобусов. Они будут курсировать по маршрутам №1 и 10

В Барнауле готовят к запуску на маршруты новые автобусы большой вместимости. Об этом стало известно на совещании, которое 22 января провел глава города Вячеслав Франк.

На средства краевого бюджета для Барнаула закупили 41 автобус марки НЕФАЗ (группа предприятий “КамАЗ”) на сумму 684,7 млн рублей. Новые машины отправятся на маршруты №1 и 10.

Взято отсюда

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