В Барнауле готовятся к открытию самой большой поликлиники №14

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию уже получено.

Сейчас региональный Минстрой передает все необходимые документы в Министерство здравоохранения края. Поликлинику для жителей Индустриального района построили благодаря поддержке федерального бюджета. За день специалисты 14-й поликлиники смогут принимать до 900 человек. В новое здание врачи переедут из четырёх филиалов. В новой поликлинике разместят также женскую консультацию, отделение лучевой диагностики и травмпункт. Открытие запланировано на конец января.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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