Строительство дорог в Барнауле Фото: barnaul.org

Общая протяженность участков дорог, где запланированы работы, составит 24,2 километра. В их число входят реконструкция, строительство и ремонт дорог

В администрации Барнаула обсудили подготовку к строительству автомобильных дорог в новых жилых кварталах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочее совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин. Участие в нем приняли представители администрации Индустриального района, подрядчики, проектировщики, сотрудники ГИБДД и специалисты профильного комитета.

В ходе совещания участники обсудили планы строительства дороги по улице 280-летия Барнаула, от улицы 65 лет Победы до Попова, которое пройдет в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, а также строительство автодороги по улице Сергея Семенова от улицы Попова до Солнечной Поляны. Кроме того, на совещании затронули тему продолжения работ по строительству дорожного участка на улице 65 лет Победы, от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта.

“Дорожно-строительные работы затронут микрорайоны “Дружный”, “Дружный 2”, “Дружный 3″. Для жителей микрорайонов, Индустриального района в целом производство этих работ необходимо, так как дороги сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, поступают многочисленные обращения от граждан”, – сказал Валерий Ведяшкин.

Строительство дорог в Барнауле Фото: barnaul.org

Кроме того, в рамках нацпроекта в городе будут обновлены и другие участки улиц и магистралей. Так, в списке еще 19 объектов:

улица Островского – от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;

улица Новгородская – от улицы Малахова до улицы Новгородской, 34;

улица Фурманова – от Павловского тракта до улицы Власихинской;

проезд вдоль детского сада №279 – от улицы Фурманова до улицы Рылеева;

улица Юрина – от улицы Просторной до улицы Солнечная Поляна;

улица Северо-Западная – четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии;

улица Северо-Западная – нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова;

улица Сухой Лог – от улицы Попова до улицы Власихинской;

проспект Энергетиков – от улицы Попова до улицы Власихинской, улицы Трактовой;

улица Гущина – от улицы Матросова до улицы Северо-Западной;

улица Короленко – от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев;

улица Ветеринарная – от улицы Ковыльной до улицы Новосибирской;

улица Ярных, 2 – до Калинина, 39;

улица Чернышевского – от проспекта Комсомольского до улицы Промышленной;

улица Суворова – от улицы Новосибирской до улицы Целинной;

переулок Некрасова – от улицы Интернациональной до улицы Крупской;

улица Мамонтова в селе Власиха – от улицы Сосновой до улицы Мамонтова, 200/1;

улица Инициативная – от здания №14а, к.2 до здания №36б на улице Новосибирской;

мост на проезде Ташкентском, 19б.

Таким образом, из перечисленных участков работы на улицах 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – это строительство дорог, мост по проезду Ташкентскому – реконструкция, а все остальное – ремонты.

Улица Сергея Семенова в Барнауле перед строительством новой дороги. Февраль 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Отдельное внимание на совещании уделили организации дорожного движения на период проведения работ. Вопрос находится на особом контроле в профильном комитете. Так, будет проведена работа с администрацией Индустриального района и управляющими компаниями по организации максимального информирования жителей о предстоящих ремонтах, а также по определению оптимальной схемы движения, чтобы снизить неудобства населения во время строительства дорог.

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