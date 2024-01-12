Водитель пролетел на красный

Сегодня, 12 января, на улице Попова водитель КАМАЗа сбил ребенка. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Водитель грузовика пролетел на красный и сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в положенном месте на зеленый. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

Пострадавший школьник в реанимации в тяжелом состоянии.

— После ДТП ребенок поступил в экстренный стационар одного из медучреждений краевой столицы. У мальчика диагностировали тяжелую сочетанную травму, — прокомментировали в Минздраве края «МК на Алтае».

Сначала ребенок был на аппарате ИВЛ, сейчас дышит сам. За его состоянием следят медики.

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13.01.2024