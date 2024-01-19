реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле и Бийске из-за погоды продлили режим черного неба

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле и Бийске из-за погоды продлили режим черного неба

Загрязнение воздуха Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в январе установилась морозная погода без сильного ветра и осадков. Это негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха

В Барнауле и Бийске продлили режим “черного неба” до 18.00 22 января. Об этом сообщает ЦГМС края.

Дело в том, что в указанных населенных пунктах сохраняются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

В связи с этим в Барнауле руководителям предприятий рекомендовали сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этот период, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Отметим, что Алтайском крае сохраняется ясная морозная погода. Так, в ближайшие дни, с 20 по 22 января, ночные температуры составят около -25…-30 градусов, днем будет в районе -14…-18 градусов. Ветер будет слабым, с утра возможны туман и изморозь.

Ранее режим “черного неба” объявляли в Барнауле и Бийске с 16 до 19 января.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Бастрыкин требует от главы алтайского Следкома доклад о многострадальном доме на Партизанской

19.01.2024

 Новости Барнаул

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе трижды за сутки прорвало трубопровод

19.01.2024

 Новости Барнаул

Как барнаульцы окунались в прорубь на Крещение: десять леденящих фото от NGS22.RU

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске десятки домов остались без электричества

19.01.2024

 Происшествия

Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

19.01.2024

 Происшествия

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

 Происшествия

Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

19.01.2024

 Происшествия

7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске