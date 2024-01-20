В Барнауле и Бийске продлили режим «черного неба»

Синоптики предупредили, что в Алтайском крае сохраняется малоинтенсивный атмосферный процесс, способствующий накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

По информации Алтайского ЦГМС, с 19 по 22 января в Бийске и Барнауле сохраняются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Уровень загрязнения ожидается повышенный.

Накоплению загрязняющих веществ способствуют безветренная погода и стабильная морозная температура.

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