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В Барнауле иномарка и троллейбус столкнулись на Балтийской – есть пострадавший

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В Барнауле иномарка и троллейбус столкнулись на Балтийской – есть пострадавший

Авария в Барнауле Фото: Barnaul 22

Троллейбус наехал на иномарку на перекрестке Попова и Балтийской. От удара автомобиль врезался в столб с линией электропередачи

Утром 12 марта в Барнауле произошла авария с участием троллейбуса и Mitsubishi Outlander, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Автомобили столкнулись примерно в 10.15 в районе дома №77 на улице Балтийской. 45-летняя водитель троллейбуса, двигаясь в сторону улицы Попова, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и врезалась в иномарку, за рулем которой сидел 39-летний мужчина. После этого его автомобиль наехал на электроопору.

В результате ДТП водитель Mitsubishi получил травмы. Медпомощь ему оказали на месте. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле иномарка залетела на трамвайные пути на Аванесова.

Взято отсюда

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