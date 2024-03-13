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В Барнауле иномарка после столкновения с троллейбусом влетела в электроопору

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В Барнауле иномарка после столкновения с троллейбусом влетела в электроопору

12 марта днем в Барнауле по улице Балтийской троллейбус столкнулся с легковым автомобилем.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, 45-летняя женщин, водитель троллейбуса, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Митсубиси Аутлендер». После удара иномарка влетела в электроопору.

В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» получил травмы, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

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Взято отсюда.

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