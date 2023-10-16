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В Барнауле иномарка сбила пешехода на перекрестке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Толк

Медики скорой помощи забрали пострадавшего пешехода и увезли его в медучреждение. О его состоянии ничего не сообщается

Утром 15 октября в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Власихинской сбили пешехода.

Судя по кадрам, женщина за рулем иномарки наехала на человека, который, предположительно, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

На место прибыла скорая помощь и забрала пострадавшего человека. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось , что 41-летний водитель Toyota Corolla Runx въехал в остановку с людьми. В результате случившегося один человек погиб, еще пятеро пострадали. Сам автомобилист не пострадал.

новости Локтевский

Взято отсюда

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